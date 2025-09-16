A notícia que atravessa o Brasil!

Idoso é encontrado morto em quitinete na zona leste de Manaus

Vítima morava sozinha e circunstâncias da morte são investigadas.

Por Marcia Jornalist

16/09/2025 às 13:00

Notícias policiais – Um idoso foi encontrado sem vida em sua quitinete na Rua Cinco, no bairro São José 2, zona leste de Manaus. O corpo foi descoberto na manhã de segunda-feira (15), após moradores da área notarem um forte odor vindo do imóvel e alertarem o proprietário.

O corpo da vítima, que estava enrolado em uma rede, foi encontrado por volta das 7h. Peritos acreditam que a morte ocorreu no domingo (14), embora a causa exata ainda não tenha sido determinada, devido ao avançado estado de decomposição. Um exame de necropsia será realizado para esclarecer as circunstâncias.

A polícia trata o caso como morte a esclarecer, e a investigação está em andamento. O filho da vítima, visivelmente abalado, esteve no local, mas optou por não dar declarações à imprensa.

Vizinhos descreveram o idoso como uma pessoa tranquila, que raramente recebia visitas.

A cena chocou a comunidade, que lamenta a perda de um morador que era bem visto entre os vizinhos.

LEIA MAIS: Filho adotivo é preso acusado de sequestrar pai idoso e exigir R$ 700 mil de resgate em Manaus

As autoridades pedem que qualquer informação relevante sobre o caso seja compartilhada para ajudar nas investigações e esclarecer os detalhes em torno dessa trágica ocorrência.

