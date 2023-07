Idoso é golpeado com terçadadas durante assalto em sítio no AM

Um idoso, identidicado como João de Oliveira Gomes, foi atacado a terçadadas durante um assalto ocorrido na última segunda-feira (17), no sítio em que mora, localizado na Estrada do Futuro, no Km 22, no município de Coari (distante a 330 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, a vítima estava sozinha no sítio, quando o criminoso invadiu o local e o rendeu. Na ocasião, João foi golpeado várias vezes em várias partes do corpo.

Após o crime, o meliante fugiu e João foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar. Por sorte, não corre risco de morte.

O criminosos já foi identificado e está sendo procurado.

