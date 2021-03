Idoso é morto a pauladas no Ramal do Brasileirinho em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um idoso catador de lixo, identificado como José Bartolomeu, de 70 anos, foi encontrado morto pelo próprio filho em sua residência, na Comunidade Coliseu 3, no Ramal do Brasileirinho, zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o idoso estava jogado no quintal de sua residência com a cabeça ensanguentada. O crânio da vítima foi afundado e possivelmente ele foi agredido com um pedaço de madeira.

Investigações preliminares apontavam que o crime tinha ligação com uma possível tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), no entanto, foi descartado, já que nada da residência foi levado. José não tinha envolvimento com o tráfico e nenhum outro tipo de ilegalidade.

Investigações preliminares apontavam que o crime tinha ligação com uma possível tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), no entanto, foi descartado, já que nada da residência foi levado. José não tinha envolvimento com o tráfico e nenhum outro tipo de ilegalidade.

Continua depois da Publicidade

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez remoção do corpo e a Polícia Civil investiga o caso.