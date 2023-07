Idoso é preso ao entrar em motel com adolescente de 12 anos

O idoso de 78 anos, preso ao entrar em um motel com um adolescente de 12 anos escondido no banco traseiro do veículo, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, exerceu o direito de ficar em silêncio durante o depoimento à polícia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31) pelo delegado Marcus Vinicius, que investiga o caso.

O flagrante por estupro de vulnerável aconteceu no domingo (30) e, nesta segunda, o idoso segue preso no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Segundo a dona do motel, o idoso se recusou a abrir a porta para os policiais e o quarto foi aberto com uma chave reserva.

O adolescente, que não tem parentesco com o suspeito, será ouvido pela polícia, por meio de escuta protegida, procedimento que evita a revitimização da pessoa envolvida no caso de violência.

De acordo com o delegado, familiares do adolescente contaram que não conheciam o idoso, mas que tinham visto ele passar com o carro perto de onde moram.

Dona do motel conta ‘descoberta’ do crime

O crime foi descoberto após a direção do motel identificar a entrada do suspeito. A dona do estabelecimento, que preferiu não revelar a identidade, afirmou que há 15 dias o idoso foi no local, e os funcionários perceberam algo estranho no fundo do veículo.

“Percebemos que esse senhor entrou no motel e tinha uma coisa estranha no fundo do carro, no banco traseiro, mas não deu para perceber (que era uma criança). Ficamos alerta”, contou.

Segundo a mulher, a placa do carro foi anotada para que os funcionários ficassem mais atentos caso ele voltasse em outra oportunidade.

“Quando ele chegou, minha funcionária percebeu a criança no fundo do carro, no banco do passageiro”.

A dona do motel contou que chamou a polícia. Os agentes bateram na porta e o idoso se recusou a abrir.

“Nós pegamos a chave reserva. A polícia entrou e constatou o fato, que era uma criança de 12 anos e um senhor de 78”, afirmou a mulher.

Em seguida, os dois foram levados para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista, onde o caso foi registrado.

Fonte: G1