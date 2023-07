Idoso é preso ao tentar matar homem com terçado e ‘peixeira’ no AM

Um idoso, 66, foi preso, na quinta-feira (6), após ser flagrado tentando assassinar um homem, 56, durante operação Hórus/Fonteira Mais Segura. O crime ocorreu na Rua Rio de Janeiro, no bairro Vila Novam no município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus. O suspeito estava comum terçado e uma faca tipo peixeira. Nas ações dos policiais realizadas entre os dias 6 e 7 de junho e madrugada deste domingo (9), outras cinco pessoas foram presas pro outros crimes.

Além de Apuí, a operação também foi realizada nas cidades de Pauini, Itacoatiara e Autazes. Ainda em Apuí, na sexta-feira (7), as equipes prenderam um homem, 36, na avenida Minas Gerais, bairro Liberdade. O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto. Durante a prisão, os policiais apreenderam com o homem uma porção de cocaína e R$ 802.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autazes

Por volta das 23h40, de sexta-feira (7), os policiais detiveram em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), um homem, 37, por suspeita de conduzir uma motocicleta com restrições. De acordo com a polícia, a moto estava com o chassi adulterado. O suspeito foi levado para o 39º Distrito Integrado de Polícia.

Pauini

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Pauini (a 923 quilômetros de Manaus) entre a noite de sábado (8) e madrugada deste domingo (9), os policiais efetuaram a prisão de dois homens, sendo uma delas um suspeito, 32, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. O homem estava com uma moto adulterada e com mandado de busca e apreensão.

Por volta de 1h50, os policiais prenderam um homem, de idade não informada. A prisão ocorreu após as equipes terem identificado que o suspeito estava armado com uma faca. Ao notar a presença da polícia, o homem ainda tentou fugir, mas acabou detido. Os dois casos foram apresentados na 63ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Itacoatiara

Em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus) os policiais da operação Hórus prenderam um homem, de idade não informada, após o suspeito ser flagrado com uma arma de fogo. Com o suspeito as equipes encontraram uma pistola com sete munições intactas. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional de Itacoatiara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST