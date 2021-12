Idoso é preso por estuprar o enteado de 24 anos com deficiência mental em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um idoso de 79 anos, foi preso nesta segunda-feira (20), por estuprar o próprio enteado de 24 anos, que possui deficiência mental. Ele foi detido na Travessa Manjericão, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a tia do rapaz e a prima começaram a desconfiar dos estupros pois ele fazia uso de medicamentos controlados, começou a reclamar de dores no ânus e quando tinha momentos de lucidez, relatava sonhar que estava sendo estuprado por um homem.

“A vítima sempre reclamava de dores no ânus e familiares começaram a desconfiar que ele estava sendo abusado por alguém. E para surpresa dele, o abusador era o padrasto”, disse o delegado Torquato.

Devido ao relato do jovem, a prima decidiu instalar uma câmera no cômodo do jovem, quando a mãe do mesmo saiu para uma consulta médica, momento em que o idoso ficou sozinho com o rapaz e foi flagrado cometendo os abusos.

O idoso ainda fugiu, mas foi localizado dias depois ao tentar retornar para a residência e pegar uns documentos. O acusado teve sua entrada negada e com isso, tentou denunciar os parentes, momento em que ele foi preso, pois a polícia já estava com as imagens em mãos e o mandado de prisão preventiva aberto.

O indivíduo deve responder por estupro de vulnerável.