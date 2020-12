Idoso é preso por estuprar por mais de 25 anos menina que havia tirado das ruas

Redação AM POST

Um homem de 67 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (29) em Arraial do Cabo, indiciado por estupro de vulnerável e por cárcere privado. De acordo com as investigações, o idoso é suspeito de pegar uma menina, de 12 anos, que vivia nas ruas pedindo dinheiro, levá-la para sua casa e estuprá-la por 26 anos.

A Justiça expediu mandado de prisão contra ele por continuar ameaçando a vítima durante as investigações. O homem também deve responder por coação no curso do processo.

Conforme as investigações, a vítima foi violentada sexualmente e chegou a engravidando do agressor. O criminoso também a agredia, a mantinha em cárcere privado e a ameaçava de morte caso tentasse ir embora.

Ainda segundo as investigações, o homem apresentou a menina à família como se fosse uma filha de um relacionamento anterior. A menina passou a ser tratada como filha pela esposa do acusado e como irmã pelo filho do casal.

Na fase adulta, a vítima foi ameaçada de morte quando começou a namorar e tentou sair de casa. O homem também passou a agredir a esposa.

“Depois de anos de sofrimento, essa vítima, finalmente, teve coragem de contar para a família o que vinha acontecendo e pediu a ajuda do irmão para salvá-la, pois o agressor a mantinha em cárcere privado. O irmão, então, chamou a polícia”, relatou a delegada de Arraial do Cabo, Patrícia Aguiar.

Fonte: Isto É