Idoso é preso por estuprar vizinha de 15 anos no AM

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes de investigação da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá, cumpriu na manhã desta quarta-feira (09/06), por volta das 6h30, mandado de prisão preventiva contra um idoso de 65 anos, por estupro de vulnerável, praticado contra sua vizinha, uma adolescente de 15 anos. O crime ocorreu em abril de 2021.

De acordo com o investigador de polícia, Carlos Henrique Cavalcanti, gestor da 59ª DIP, a prisão foi efetuada, em via pública, na avenida Armando Mendes, naquele município (distante 744 quilômetros em linha reta de Manaus). Na ocasião, o idoso adentrou à casa da vítima, localizada no bairro Centro, onde cometeu o crime.

“Após tomarmos conhecimento do caso, nossas equipes realizaram diligências pelos locais, onde o autor do crime costuma frequentar, momento em que o encontramos, em via pública, e logramos êxito no cumprimento da ordem judicial”, esclareceu o investigador.

Carlos Henrique informou que a ordem judicial em nome do idoso foi expedida no dia 1º de junho deste ano, pelo juiz Alex Jesus de Souza, titular da comarca de Japurá.

Procedimentos – O idoso irá responder pelo crime de estupro de vulnerável, e, após os tramites cabíveis na unidade policial, ele irá permanecer custodiado na carceragem da DIP à disposição da justiça.