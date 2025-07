Idoso é preso por exploração sexual e agressão a adolescente no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 62 anos, foi preso nesta terça-feira (22), em Boa Vista do Ramos. O suspeito é acusado de exploração sexual e lesão corporal contra uma adolescente de apenas 15 anos.

As investigações, conduzidas pela 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boa Vista do Ramos, tiveram início após a corajosa denúncia da própria vítima. Segundo o delegado Vinícius Freires, responsável pela 46ª DIP, a adolescente procurou as autoridades relatando ter sido agredida com um objeto perfurante pelo agressor, que há tempos a submetia à exploração. As equipes policiais prontamente se dirigiram à residência do suspeito, localizada no bairro Centro. No local, apesar de negar veementemente as acusações, o homem foi inequivocamente reconhecido pela vítima, o que solidificou as evidências.

Durante seu depoimento, a jovem revelou um cenário de profunda vulnerabilidade. Ela contou que vivencia a situação de exploração sexual desde os 12 anos e, infelizmente, faz uso de entorpecentes, recorrendo à prostituição para manter o vício. A situação é agravada pela informação de que a mãe não exerce mais controle sobre sua vida, intensificando sua exposição e fragilidade.

Diante das informações colhidas, que incluíram os laudos periciais confirmando a lesão corporal e a ocorrência de conjunção carnal recente, o suspeito foi autuado em flagrante. Ele responderá pelos crimes de exploração sexual de adolescente e lesão corporal. A adolescente, por sua vez, será encaminhada para acolhimento institucional, onde receberá todo o apoio e acompanhamento necessários para sua recuperação e proteção. O homem aguardará audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.