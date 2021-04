Idoso é preso por explorar sexualmente de adolescente em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu, na quinta-feira (29/04), por volta do meio-dia, um homem de 65 anos, pelo crime de exploração sexual de adolescente, cometido contra uma menina de 15 anos. A prisão ocorreu no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, as diligências em torno desse caso iniciaram após realização de denúncia anônima, informando que uma adolescente estava sendo explorada sexualmente por um idoso.

“As investigações iniciaram e constatamos a veracidade dos fatos. Demos inicios as diligências e no final da manhã desta quinta, fomos até a casa do indivíduo, onde o mesmo relatou que mantinha relações sexuais com a menor em troca de dinheiro”, disse a delegada.

Segundo a autoridade policial, após a abordagem na casa do indivíduo, a equipe se deslocou até a casa da menor, naquele mesmo bairro, onde a vítima confessou que estava sendo explorada sexualmente pelo idoso, que também confessou a prática do crime.

Procedimentos – O infrator foi autuado pelo crime de favorecimento à prostituição, e após os procedimentos cabíveis ele irá responder ao processo em liberdade por não ter sido preso em flagrante.

