Idoso é preso por roubar cerca de R$ 57 mil de frigorífico em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), deflagrou, na manhã de quinta-feira (25/03), por volta das 9h, ação policial que resultou na prisão de George Simões Flores, 61, em cumprimento a mandado de prisão temporária por envolvimento no roubo de cerca de R$ 57 mil de um frigorífico localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2020.

O balanço da ação policial foi apresentado durante coletiva de imprensa, realizada às 9h30, no prédio da Delegacia Geral (DG), situado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Na ocasião, estiveram presentes o delegado-geral adjunto da PC-AM, Tarson Yuri Soares; o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM); e o delegado Denis Pinho, titular da DERFD.

O delegado-geral adjunto, Tarson Yuri destacou a conquista de mais uma ação bem executada pelas equipes policiais da Especializada. “Estamos aqui para apresentar à população o resultado de mais um trabalho excelente feito pelos policiais civis da DERFD. Ressalto que esse é o nosso compromisso, de combater à criminalidade e levar mais segurança aos amazonenses”, enfatizou ele.

De acordo com o delegado Denis Pinho, as investigações em torno do caso já duram cerca de três meses. Na ocasião do fato, George na companhia de outros três indivíduos, que já estão sendo investigados, praticaram o roubo ao estabelecimento comercial. Segundo Denis, George era o responsável por dirigir o veículo da marca Volkswagen, modelo Gol, que deu apoio à fuga.

“A empresa possui algumas filiais em diversos pontos de Manaus, e os infratores possuíam a informação de que um funcionário iria fazer uma rota para recolher certa quantia em dinheiro. No final da rota, o funcionário foi abordado por um dos indivíduos, que, portando uma arma de fogo, subtraiu cerca de R$ 57 mil e uma motocicleta. George estava em um veículo, nas proximidades, dando apoio”, detalhou o delegado.

As equipes policiais chegaram à identificação de George e foi solicitada a prisão temporária em nome dele. A ordem judicial foi expedida no dia 2 de março deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Plantão Criminal.

Prisão – Conforme Denis Pinho, durante diligências policiais, as equipes se dirigiram até o endereço do infrator, localizado em um condomínio de luxo, no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul, onde efetuaram a prisão dele. Durante depoimento na DERFD, ele confessou a participação no crime.

“Vamos trabalhar de forma incisiva nessas associações criminosas que agem praticando roubos e latrocínios na capital. Ressalto que as investigações irão continuar para localizar os demais envolvidos neste delito”, afirmou Pinho.

Procedimentos – O indivíduo irá responder por roubo majorado e associação criminosa. Ao término dos trâmites cabíveis ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

* Com informações da assessoria de imprensa