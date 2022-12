Idoso esfaqueia os próprios netos durante festa de natal

Redação AM POST

Um idoso, de 83 anos, foi preso após esfaquear dois netos durante a festa de natal no Povoado Tabuleiro do Negros, em Penedo, Alagoas. O crime aconteceu no domingo (25) e as vítimas foram encaminhadas para a área vermelha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Em depoimento a militares do 11º BPM, as vítimas informaram que estavam todos reunidos quando o avô chegou embriagado e avançou contra os jovens, ferindo o primeiro deles e depois feriu a irmã da vítima, que tentou intervir. Ambas as vítimas têm 43 anos.

O idoso foi localizado na companhia de outra neta e encaminhado à Delegacia de São Miguel dos Campos, onde foi denunciado por tentativa de homicídio.

Com informações de Alagoas 24 Horas*