Idoso morre afogado após sair para pescar no Amazonas

Nessa quarta-feira, 7, um homem, identificado como Genésio Mourão de Melo, de 69 anos, morreu afogado após sair para pescar na Costa do Paraua, no Careiro da Várzea, no interior do Amazonas.

De acordo com informações preliminares, o homem saiu para pescar mas não retornou para casa. Foi encontrada a canoa em que ele estava após buscas. Somente na noite dessa quarta, 7, o corpo do idoso foi encontrado nas proximidades do Porto da Ceasa, no bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Redação AM POST