Idoso morre ao ser espancado durante assalto em Manaus

Redação AM POST

Um idoso, identificado como Cristovão Fidelis Portazil, de 72 anos, morreu ao ser espancado durante assalto na manhã desta quinta-feira (11), em Manaus.

De acordo com a família da vítima, ele havia saído para dar uma volta, quando retornou, estava com o rosto inchado e com dores no abdômen. O idoso relatou que havia sido espancado durante um assalto e ao sentar no sofá da residência, morreu minutos depois.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia trabalha nas investigações sobre o latrocínio (roubo seguido de morte).