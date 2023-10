Idosos são resgatados após serem mantidos em cárcere privado em asilo clandestino

Cerca de dez idosos foram resgatados de uma clínica geriátrica clandestina na noite de segunda-feira (3), em Taquara, no Vale do Paranhana. A Polícia Civil investiga relatos de ocultação de cadáver e de violência sexual ocorridos no local.

Os idosos foram internados em uma clínica do município. Conforme a Polícia, eles eram mantidos em cárcere privado, sem acesso à água e com alimentação restrita.

As seis mulheres e os quatro homens tiveram documentos e cartões retidos, e viviam em más condições de higiene no imóvel, convivendo com animais, como galinhas e porcos. O local fica em Santa Cruz da Concórdia, área rural de Taquara. A Polícia chegou até eles através de uma denúncia anônima.

Dois homens são apontados como proprietários da clínica que funcionava sem qualquer autorização da prefeitura de Taquara. Eles são procurados.

Uma testemunha relatou à polícia ter presenciado um deles supostamente removendo idosos que teriam falecido no local, em razão de problemas de saúde. Em um ano, segundo a testemunha, teriam ocorrido cinco mortes.

“Ele removeu os corpos, não sei se ele levou para um IML, ou para os parentes enterrarem, não sei”, afirma a testemunha.

“A gente quer confirmar se realmente ocorreram esses óbitos e para onde foram levados os corpos das vítimas porque a gente não tem notícia de sepultamento”, diz o delegado Valeriano Garcia Neto.

A testemunha ouvida pela Polícia ainda disse que foi vítima de abuso sexual. “Fui violentada desde 15 de outubro do ano passado retrasado”.

Redação AM POST