Imagem pode ajudar polícia a identificar assaltante que rendeu funcionários e visitantes no Musa em Manaus

Redação AM POST

A imagem de um homem usando uma arma e fardamento militar, foi entregue aos investigadores da Polícia Civil e pode ajudar a identificar o bandido que assaltou visitantes e funcionários no Museu da Amazônia (Musa), no último fim de semana, no bairro Cidade de Deus. A suspeita é que ele seja o mesmo criminoso que rendeu outro grupo de vítimas no mês de novembro de 2021.

Ao que tudo indica, o homem conhece a área e age com o mesmo modus operandi. Ele fica camuflado na mata perto da área de trilha e assim que encontra a oportunidade de fazer o maior número de vítimas possível, ele ataca.

Na foto, é possível notar que ele suspeito faz questão de usar máscara para esconder o rosto e já sai com a arma em punho.

Nessa segunda-feira (14), uma carta aberta foi entregue ao governo para pedir por mais policiamento no espaço que o um dos principais pontos turísticos de Manaus e recebe diariamente visitantes de todo o país.

*Com informações do Portal do Holanda