Indonésia pode condenar nortista à pena de morte por tráfico de drogas

Redação AM POST

A Justiça da Indonésia começou nesta terça-feira, 4, o julgamento da paraense Manuela Vitória de Araújo, de 19 anos, à pena de morte por tráfico de drogas. A jovem foi presa em janeiro deste ano no Aeroporto de Bali, após tentar entrar no pais com 3,9 quilos de cocaína escondidos na bagagem.

O Ministério Público do país pediu a pena máxima na primeira fase do julgamento. Segundo o advogado de Manuela no Brasil, Davi Lira da Silva, haverá ainda a segunda fase de julgamento, com a leitura das condenações, no próximo dia 11.

A legislação antidrogas da Indonésia é considerada uma das mais severas do mundo. A pena mínima prevista para quem for condenado por tráfico de narcóticos no país é de 5 a 20 anos de prisão, prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, dependendo da gravidade do crime.

De acordo com o advogado, Manuela foi usada como “mula” por uma organização criminosa de Santa Catarina.

Ela teria feito a viagem com a promessa de que receberia aulas gratuitas de surfe em Bali, e não sabia que as malas continham drogas escondidas ao desembarcar no Aeroporto Internacional da ilha, em 31 de dezembro de 2022.