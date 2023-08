Influencer Aynara Ramilly, que é ex de Lucas Picolé, também foi indiciada por envolvimento em esquema de rifas ilegais em Manaus

A influencer Ayara Ramilly, que é ex-companheira do influenciador João Lucas da Silva Alves, 24, conhecido como “Lucas Picolé”, está entre as oito pessoas indiciadas por 11 crimes distintos na conclusão do Inquérito Policial (IP) que investigou venda de rifas ilegais em Manaus.

Segundo o delegado Cícero Túlio, que comanda as investigações, Aynara Ramilly promovia rifas clandestinas em parceria com o ex-namorado e movimentava junto dele o dinheiro arrecadado com a divulgação ilegal que terminava em lavagem de dinheiro.

A autoridade policial também afirma que a envolvida possui um carro de luxo modelo Mercedes, que estaria no nome de uma irmã.

Entre os envolvidos estão os infleunciadores Enzo Felipe da Silva Oliveira, 24, conhecido como “Mano Queixo”, Isabelly Aurora Simplício Souza, 21 anos, e o ex-companheiro dela Paulo Victor Monteiro Bastos, presos durante a Operação Dracma, dividida em duas fases deflagradas nos dias 29 de junho e 5 de julho deste ano.

Também foram indiciados Isabel Cristina Simplício, que é mãe de Isabelly, um homem identificado como Marcos Vinicius Alves Maquiné e a cunhada de Lucas, Flávia Ketlen Matos da Silva, 34, presa na primeira fase da Operação Dracma.

Cícero Túlio afirma que durante as investigações fez a representação das prisões da ex-namorada de Lucas Picolé. Cabe agora decisão do Ministério Público do Amazonas pedir ou não a prisão.

“Ainda no decorrer dos trabalhos policiais, houve a representação das prisões de Ayara Ramilly e de Isabel Simplício, envolvidas no esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro”, disse.