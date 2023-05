Influencer Luanne Jardim morre com tiro no coração após sofrer tentativa de assalto

A influencer fitness Luanne Murta Jardim dos Santos Martins, morreu na noite deste domingo (21), ao sofrer uma uma tentativa de assalto na Zona Norte do Rio.

De acordo com a polícia, ela estava no carro com o marido quando veículos interceptaram o veículo. Na ocasião, Luanne Jardim acabou sendo baleada no ombro e o tiro pegou no coração.

Ela ainda foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nas redes sociais, Luanne possuía cerca de 400 mil seguidores, ela se destacava como “multiempreendedora” e se descrevia como “ex-obesa”, afirmando ter perdido 42 quilos.

Redação AM POST