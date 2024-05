Influencer sequestrada por criminosos gêmeos e levada a motel ostentava rotina de luxo bancada pelo ‘jogo do tigrinho’

A influenciadora digital Vandressa Verônica Sabino Santos, mais conhecida como Índia Marley, viveu momentos de terror ao ser sequestrada por dois criminosos armados na quarta-feira (22/5) e levada para um motel em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Com uma base de mais de 170 mil seguidores no Instagram, Índia Marley é conhecida por exibir uma vida de luxo, frequentando hotéis de alto padrão e promovendo festas badaladas. Sua ascensão na rede social foi impulsionada pela promoção de jogos de azar, particularmente o “jogo do tigrinho”, que, segundo ela, transformou sua vida. Vandressa não hesita em mostrar os frutos dessa renda, incluindo motos adquiridas com os ganhos dos jogos.

Por volta do meio-dia, Vandressa e seu amigo Marlon Nascimento da Silva deixavam um hotel quando foram abordados por dois homens armados, que se identificaram como policiais civis utilizando fardas e distintivos falsos. Os sequestradores, posteriormente identificados como os irmãos gêmeos Vilson Rodrigues de Oliveira e Vilmar Rodrigues de Oliveira, levaram Vandressa e Marlon sob ameaça para o Ville Motel, onde os mantiveram em cativeiro.

No cativeiro, os criminosos descobriram que Vandressa possuía apenas R$ 400 na bolsa. Insatisfeitos com o valor, os irmãos ameaçaram cortar um dedo da influenciadora caso sua família não realizasse uma transferência de R$ 200 mil. A situação de extrema tensão durou algumas horas, até que a Polícia Civil foi acionada e rapidamente localizou as vítimas.

A operação de resgate, que durou cerca de duas horas, culminou na prisão em flagrante dos irmãos Vilson e Vilmar. Os policiais apreenderam pistolas, carregadores, uniformes falsos e um celular, além do carro utilizado no sequestro. Vandressa, aliviada e visivelmente abalada, compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado de um dos policiais que participaram da operação, declarando que “nasceu de novo”.

O episódio repercutiu intensamente entre os seguidores de Vandressa, que expressaram apoio e solidariedade através de comentários e mensagens. No entanto, a experiência traumática levantou uma questão crucial: a influenciadora seguirá com sua carreira digital?

Influenciadora digital conhecida como Índia Marley é vítima de sequestro relâmpago com extorsão enquanto saía de uma sessão de fotos no Joá. Os criminosos a mantiveram em um motel de Jacarepaguá. A DAS resgatou a vítima e prendeu a dupla #BandRio pic.twitter.com/sOLsm02hV4 — Band Rio (@BandRio) May 23, 2024

GÊMEOS DO MAL Irmãos gêmeos presos em flagrante pela DAS nesta quarta-feira (22) dentro de um motel próximo à Linha Amarela, em Jacarepaguá.

Vítimas libertadas Vilson Rodrigues de Oliveira e Vilmar Rodrigues de Oliveira sequestraram a influenciadora Índia Marley e um… pic.twitter.com/sLfBfE7tza — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) May 23, 2024

*Com informações do Metrópoles