Influenciador digital ‘Arnon do Grau’ é preso suspeito de integrar facções criminosas

O influenciador digital belo-horizontino Arnon Henrique, de 29 anos, é suspeito de integrar facções criminosas em Belo Horizonte. A informação foi divulgada pela Polícia Civil durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (8).

Investigado por participar de um homicídio praticado em 2018, na Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital, ele foi preso, nesta segunda-feira (7), temporariamente.

Segundo o delegado Hugo Arruda, da Polícia Civil, a morte de um homem de 20 anos atingido por oito tiros aconteceu durante um confronto entre gangues rivais na disputa por pontos de drogas na região. Arnon – que tem mais de 1 milhão de seguidores em uma rede social – e mais dois homens são suspeitos do crime.

“O crime registrado em 2018 foi praticado no contexto de guerras de gangues, organizações criminosas, envolvidas com o tráfico de drogas”, explicou o delegado, destacando que as investigações ainda estão em curso e há mais suspeitos.

A Polícia Civil não deu mais detalhes do caso. A reportagem do g1 Minas tentou, novamente nesta terça, um contato com a assessoria de imprensa do influencer e aguarda retorno.

A prisão

Arnon foi preso nesta segunda-feira. Ele foi levado algemado em uma viatura da Polícia Civil para a sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Civil, o influenciador digital e outros dois homens foram presos temporariamente.

“Arnon do Grau”, como é conhecido nas redes sociais, tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde anuncia que é “figura pública, humorista e influencer”. No espaço, ele publica fotos e vídeos empinando motocicletas.

Em 2020, seguindo exemplo de outras personalidades da internet, Arnon organizou um sorteio de um Toyota Corolla usado entre os seguidores. O objetivo, segundo ele divulgou, seria ajudar pessoas que não têm dinheiro para comprar um carro.

