Influenciador preso suspeito de aliciar adolescente é liberado em audiência de custódia em Manaus

Redação AM POST*

O influenciador digital e empresário, Jhonatan Feitoza, de 26 anos, preso na última terça-feira (25) acusado de aliciar um menor de idade em Manaus, pelas redes sociais, foi liberado em audiência de custódia ontem (26) e hoje foi expedido alvará de soltura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o documento, o influencer terá que cumprir medidas cautelares como ficar com os perfis no Twitter, Facebook e Instagram bloqueados, ser acompanhado durante seis meses pelo projeto Reeducar, onde terá que dar satisfação a justiça sobre suas atividades e para onde vai, além de pagar cerca de cinco salários mínimos para ser solto.

Ainda segundo o documento, o flagranteado responde a outros processos criminais, em andamento, e deverão ser expedidos ofícios as respetivas varas informando sobre o resultado da audiência de custódia.

Jhonatan foi detido após denúncia do pai de um adolescente de 13 anos que descobriu conversa do filho com o homem que teria mostrado seu órgão sexual ao garoto, por meio de foto em rede social, e tentado marcar encontros com o menino. O homem também é acusado de aliciar outras vítimas e até enviar dinheiro, via Pix, em troca de fotos dos órgãos genitais delas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos.

Veja a conversa: