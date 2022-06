Influenciadora digital denuncia o próprio pai em rede social por estupro

Redação AM POST

A influenciadora digital Rosa Cristina, compartilhou uma carta aberta com os seguidores relatando ter sido abusada pelo próprio pai durante sua infância. O desabafo comoveu internautas e gerou indignação, viralizando nas redes sociais.

Segundo Rosa, ela tinha 8 anos quando foi abusada pela primeira vez. A influenciadora conta que estava deitada em sua cama durante a madrugada, quando um homem entrou em seu quarto e a violentou. Na ocasião, seus irmãos dormiam em um beliche, do outro lado do ambiente.

“Alguém entrou lá durante a madrugada e se deitou comigo, quando eu acordei essa pessoa (que para mim era um ladrão que tinha entrado) estava com a mão dentro da minha calcinha me acariciando. Essa é a minha primeira lembrança. Pai, na hora eu pensei em te gritar, no mínimo você mataria alguém que me tocasse… Só que eu vi essa pessoa levantar e ir até a cama dos meus irmãos, foi aí que eu enxerguei que o ladrão ERA O MEU PAI!” – escreveu.

Ela prossegue contando que as “visitas noturnas viraram rotina” durante os anos que se seguiram.

“Depois disso, você [pai] me teve como sua mulher várias vezes inclusive na cama em que dormia com a minha mãe, e com os meus irmãos deitados do lado e de baixo do mesmo cobertor” assinalou.

Rosa afirma que, na época, ele atuava como pastor em uma igreja de Brasília.

“Você lembra da época que foi pastor? Lembra que eu não podia pintar as unhas? Lembra de quando eu fui sair de legging pra aula de educação física e você disse “coloca uma saia abaixo do joelho pq está marcando seu corpo e os homens vão olhar e te desejar”. Lembra quando eu andei de toalha pela casa e você disse “coloca uma roupa que teus irmãos [CRIANÇAS] vão ficar de p** duro te olhando. Lembra quando deixou 100 reais na minha cabeceira, deitou ao meu lado e falou “calma, hoje não vou mexer com você” prosseguiu.

A influencer diz que os abusos só pararam quando ela passou a morar com os avós, no estado do Maranhão. À época, ela tinha 13 anos e relatou a violência aos avós, mas eles não acreditaram.

Quando completou maior idade, Rosa decidiu registrar um boletim de ocorrência contra o pai. Ela conta que sonha em viver em um mundo “em que pessoas como ele não fiquem soltas cometendo mais crimes”. O processo foi acolhido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT).

Veja a publicação na integra: