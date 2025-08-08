Informações vazadas em corrida de aplicativo ajudaram bandidos a planejar ataque a empresário idoso em Manaus, diz polícia

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), divulgou nesta sexta-feira (8) resultados da Operação Senectus, que resultou na prisão temporária de três homens suspeitos do assassinato qualificado do empresário Severino Gomes das Mercês, 69 anos.

PUBLICIDADE

O crime aconteceu na madrugada de 17 de julho no Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, em Manaus. De acordo com as investigações, o grupo armado, que se passou por policiais civis, invadiu a residência do empresário.

Severino tentou reagir, efetuando disparos contra os criminosos, mas, em menor número, foi alvejado e morreu no local. “Esse grupo criminoso se disfarçou de policiais para executar o crime. Trata-se de uma organização perigosa e bastante articulada, que precisava dar uma resposta rápida. A vítima era um idoso de 69 anos, que morava sozinho com a neta, o que pode ter sido um fator para ele ter sido escolhido como alvo. O objetivo inicial do grupo era apenas assaltar o empresário, mas, devido à reação dele, que efetuou disparos contra os criminosos, o desfecho infelizmente foi trágico.” disse o Delegado Ricardo Cunha.

Os presos são Carlos Eduardo Nogueira dos Santos (27), Richardson da Silva Pereira (22) e Rikelme Souza Araújo (21). A polícia ainda procura por outros três envolvidos, incluindo um adolescente de 17 anos.

PUBLICIDADE

Entre os detidos está um criminoso que atuava como motorista de aplicativo e, durante uma corrida, transportou um prestador de serviços que iria trabalhar na casa do empresário. Esse prestador acabou comentando detalhes sobre a vida do empresário, destacando que ele era uma pessoa idosa, com muitos bens, que morava sozinho e levava uma vida solitária.

“A vítima era uma pessoa idosa, com bens de valor, que morava sozinha e levava uma vida solitária. Essas características chamaram a atenção do grupo criminoso, que se organizou para monitorar o senhor, planejar o crime e executá-lo no dia 17 de julho. Aproveito para alertar a população sobre a importância de preservar a privacidade e não compartilhar informações pessoais ou detalhes da rotina, especialmente com pessoas desconhecidas, como trajetos de corridas ou visitas a residências. Essa cautela é fundamental para evitar que terceiros utilizem essas informações para fins criminosos.” alertou o Delegado Ricardo Cunha.

O grupo é descrito como organizado e especializado em assaltos a residências de alto padrão, contando com um membro que possui habilidades para arrombamentos silenciosos. “Esse grupo é extremamente organizado no que diz respeito a assaltos a residências. Um dos membros possui habilidades de chaveiro, o que facilita a entrada silenciosa nos imóveis. Inclusive, um dos foragidos, conhecido como Saci, utilizou ferramentas específicas para abrir a residência sem fazer barulho, permitindo que o restante do grupo invadisse o local e cometesse o crime.” concluiu Cunha.

A DEHS solicita a colaboração da população para localizar os três últimos foragidos, garantindo sigilo total. Denúncias podem ser feitas pelo (92) 98118-9535 ou pelo 181 da SSP-AM.