Integrante de facção criminosa é preso pela Rocam em posse de arma de fogo em Manaus

Na noite de segunda-feira (22/01), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), efetuou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Monte Sião, localizado na zona leste de Manaus. O indivíduo é suspeito de integrar uma facção criminosa atuante na região.

A ação da Rocam teve início durante o patrulhamento da equipe policial na rua X, uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, conforme informações dos policiais que atenderam à ocorrência. Durante a operação, a equipe se deparou com seis indivíduos armados, os quais, ao notarem a presença da viatura, empreenderam fuga. Contudo, os PMs conseguiram conter um dos suspeitos.

Durante a abordagem ao detido, os policiais encontraram em sua posse uma pistola calibre 380 contendo 10 munições do mesmo calibre. No local em que o grupo estava, foi localizado um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre, abandonado pelos demais envolvidos em sua fuga.

O indivíduo detido foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

Redação AM POST