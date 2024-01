Integrante de facção é preso com armas na Zona Leste de Manaus

Notícias do Amazonas -Equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na noite de segunda-feira (22), prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Monte Sião, zona leste de Manaus. O suspeito é apontado como integrante de uma facção criminosa.

A equipe da Rocam estava em patrulhamento na rua X, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, segundo os policiais que atenderam a ocorrência.

No local, a equipe policial deparou-se com seis pessoas armadas. Os suspeitos, ao perceberem a presença da viatura, fugiram. Um deles foi contido pelos PMs.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na abordagem foi encontrado com ele uma pistola calibre 380 com 10 munições do mesmo calibre. Onde o grupo foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições do mesmo calibre, deixados pelos outros envolvidos.

O suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST