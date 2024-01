Integrante de facção é preso por tentativa de homicídio no AM

Notícias do Amazonas – A equipe da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), prendeu um homem de 24 anos, por tentativa de homicídio, na manhã desta quarta-feira (24/01), em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus).

De acordo com o relato dos PMs da 4ª CIPM que atenderam a ocorrência, o homem, conhecido como “Troia”, seria integrante de uma facção criminosa. Ele foi preso, por volta das 11h28, suspeito de uma tentativa de homicídio, ocorrida na zona rural do município de Canutama, no dia 8 de janeiro deste ano.

Ainda segundo a equipe policial, o homem responde por outros crimes cometidos no município de Lábrea e em Porto Velho, em Rondônia.

Crime em Rondônia

No Boletim de Ocorrência (B.O) registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho-RO, onde foi instaurado o Inquérito Policial em desfavor do homem, os policiais militares foram acionados por meio do Grupamento Policial Militar da Vila Açuanópolis, localizado no quilômetro 70 da BR- 319, sentido Porto Velho-RO-Humaitá-AM, para atender a ocorrência envolvendo o suspeito.

Ele teria conseguido fugir pela área de mata e, desde então, os policiais militares passaram a realizar diligências e colher informações. Por meio de denúncias, o rapaz foi preso na residência dele, localizada em Lábrea. O caso foi levado para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria