Integrantes de facção são presos enquanto se preparavam para confronto com grupos rivais no AM

Policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na noite de quinta-feira (13/05), apreenderam uma adolescente de 16 anos e detiveram um grupo de cinco pessoas, com idades entre 19 e 30 anos, ligadas a uma organização criminosa. Com eles a polícia apreendeu quatro armas de fogo e 20 munições de diversos calibres, em Lábrea (distante 702 quilômetros da capital).

Os militares da 4ª CIPM relataram o recebimento de uma denúncia por meio do 190, por volta de 19h30, informando que várias pessoas, possivelmente ligados a uma facção criminosa, estariam exibindo armas de fogo em uma quadra de esportes, na rua Pereira Sobrinho, além de estarem se preparando para um confronto com grupos rivais.

Com a chegada das equipes ao local, houve dispersão por parte dos suspeitos, que estavam armados. Os policiais realizaram um cerco e conseguiram isolar os indivíduos, sendo que um conseguiu fugir, após repassar uma arma de fogo calibre 38, numeração n° 1051323, marca Taurus, com seis munições intactas, a uma adolescente, que também foi apreendida. Após as buscas por uma área de mata, os militares conseguiram deter outros dois do grupo, depois do que todos foram conduzidos para a delegacia de polícia da cidade.

Mais tarde, por volta das 20h30, os policiais receberam informação sobre um tiroteio que estaria ocorrendo na rua 24 de Agosto, bairro Vila Falcão, supostamente um confronto entre grupos criminosos. Ao adentrar um terreno que dá acesso ao cemitério na área, a guarnição foi recebida com disparos e revidou. Os indivíduos que estavam escondidos no local fugiram, abandonando uma escopeta calibre 28, modelo artesanal, com duas munições calibre 28, uma intacta e outra deflagrada.

No retorno à via principal, a equipe se deparou com um dos suspeitos da ocorrência, que havia sido alvejado de raspão. Ele foi conduzido para a delegacia, juntamente com uma motocicleta modelo Honda Fan, o armamento e as munições apreendidos.

Em outra ação, por volta das 21h40, a guarnição recebeu denúncia informando que suposta reunião entre membros de facção criminosa, armados e em preparação para um confronto, estaria ocorrendo em uma residência. No local, após um cerco policial, foram detidos três indivíduos, que ainda tentaram fugir e resistir à detenção, porém foram impedidos.

Com os suspeitos foram encontrados um revólver calibre 38, com uma munição intacta, e quatro munições deflagradas; uma escopeta calibre 12 de uso restrito, nº de série G076782-15, com sete munições intactas. Todos foram conduzidos e apresentados à delegacia de polícia de Lábrea para a conclusão dos procedimentos legais.