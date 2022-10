Integrantes de organização criminosa são presos durante operação da Polícia Civil em Iranduba

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), deflagrou, ao longo da manhã desta quarta-feira (19/10), a Operação Alvorada e prendeu quatro indivíduos por roubo, tráfico de drogas e organização criminosa, ocorridos naquele município.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e ocorreu nas ruas Pôr da Lua e Codajás, situadas no bairro Novo Amanhecer, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

O delegado-geral adjunto Bruno Fraga enfatizou o bom resultado nas prisões dos infratores e reforçou que a ação visou o bem-estar da população residente do município.

“Na manhã desta quarta deflagramos mais uma ação para combater o crime organizado e continuaremos trabalhando em prol da segurança pública, reprimindo práticas criminosas que ameaçam a segurança da sociedade”, destacou.

O delegado Guilherme Torres, diretor do DPI, destacou o êxito da operação em tirar de circulação estes infratores e assinalou a diminuição nos números de homicídios em Iranduba.

“Tivemos uma redução de, aproximadamente, 25% nos homicídios ocorridos na cidade, resultado do trabalho realizado pelas equipes da PC-AM, em conjunto com os demais agentes que compõem a força de segurança do Amazonas”, disse.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª DIP, a operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão em nome de Diego Paixão de Souza, de 29 anos; Erikyson Florencio da Rocha, 22, conhecido como “Sandinha”; Luan Vitor Lima Michiles, 18; e Mizael Moraes do Nascimento, 22.

Conforme a autoridade policial, os quatro integram a mesma organização criminosa. “Diego e Mizael têm envolvimento com tráfico de drogas e Erikyson e Luan são apontados como autores de um roubo ocorrido no dia 1º de setembro deste ano, em um estabelecimento comercial na zona rural de Iranduba”, explicou.