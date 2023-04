Integrantes de organização criminosa são presos por furto a perfumaria no AM

Redação AM POST

Quatro homens com idades entre 24 e 26 anos, foram presos suspeitos de furtar uma perfumaria no município de Coari, (a 363 quilômetros de Manaus). Os suspeitos são integrantes de uma organização criminosa que atua no município.

Conforme o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) , o crime ocorreu no dia 3 de abril deste ano, enquanto o estabelecimento comercial estava fechado e os suspeitos quebraram a parede, adentraram no local e levaram vários produtos do comércio.

“Eles desligaram o sistema de segurança das câmeras do local, para subtrair os bens da loja. O prejuízo da ação criminosa está em torno de R$ 40 mil em produtos”, disse.

As equipes policiais iniciaram as investigações e conseguiram colher diversas informações, para a elucidação do crime. Diante dos elementos levantados, foram solicitados ao Poder Judiciário os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva dos investigados.

“Conseguimos cumprir as ordens judiciais na mesma ocasião em que apreendemos os produtos furtados da perfumaria, uma motocicleta modelo XRE 300”, falou.

Os autores responderão por furto qualificado e organização criminosa e ficarão à disposição da Justiça.