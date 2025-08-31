Investigadora da PC/AM se entrega após uso de falso mandado de prisão em Manaus

Notícias policiais – Na manhã deste domingo (31), a investigadora Viviane Monteiro de Almeida se entregou no 6° Distrito Integrado de Polícia, localizado na Zona Norte de Manaus, após a deflagração da Operação Falso Mandado pela Polícia Civil.

A ação foi coordenada pelo delegado Costa e Silva, responsável pela prisão preventiva da investigadora, lotada no plantão do 6° DIP.

A prisão ocorreu após denúncia de uma mulher que relatou ter sido vítima de invasão em sua residência, na última sexta-feira (15).

Segundo a vítima, Viviane, acompanhada de dois homens, apresentou um mandado de prisão falso e se identificou como integrante da equipe do delegado Costa e Silva. Durante a ação, foram roubados R$ 5 mil em dinheiro, R$ 10 mil transferidos via celular para uma conta em investigação, além de um notebook, relógio e outros acessórios.

Após investigação, policiais localizaram e abordaram o veículo VW Amarok branca usado no crime, onde encontraram a investigadora.

Na delegacia, foram apreendidos três coletes balísticos, cinco carregadores, mais de 60 munições, um pé de cabra, balaclava, um relógio e três distintivos. O relógio foi reconhecido pela vítima, que também identificou Viviane.

Inicialmente, a investigadora foi liberada por não estar em flagrante, mas no dia seguinte teve sua prisão preventiva decretada pelo Judiciário.

Ela agora está à disposição da Justiça, e o caso será encaminhado à Corregedoria de Polícia para apuração administrativa.