Irmã de ministro das Comunicações é alvo de operação da PF sobre desvios na Codevasf

A Polícia Federal (PF) realizou nesta manhã de sexta-feira, 1º, a Operação Benesse, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em alegadas atividades fraudulentas em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, relacionadas a verbas federais destinadas à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

No cumprimento da operação, foram executados 12 mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, abrangendo as cidades de São Luís (MA), Vitorino Freire (MA) e Bacabal (MA). Entre os alvos da ação, destacou-se a prefeita de Vitorino Freire, Luanna Martins Bringel Rezende Alves, que é irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sendo posteriormente afastada de seu cargo.

De acordo com informações do Estadão, pelo menos quatro empresas vinculadas a amigos, ex-assessoras e uma cunhada do ministro teriam obtido contratos no valor de mais de R$ 36 milhões junto à prefeitura de Vitorino Freire.

Além das buscas e apreensões, os agentes da PF também aplicaram medidas cautelares, incluindo o afastamento de funções públicas, suspensão de processos licitatórios e a proibição de celebração de contratos com entidades públicas, bem como a indisponibilidade de bens.

A Codevasf é uma empresa estatal encarregada de executar obras e prestar serviços em diversos estados do Norte, Nordeste e no Distrito Federal.

Segundo a PF, esta ação representa um desdobramento da Operação Odoacro, cuja primeira fase foi desencadeada em 20 de julho do ano anterior, com a segunda fase ocorrendo em 5 de outubro.

“Essa fase atual tem como alvo o núcleo público da organização criminosa, após investigação do direcionamento e desvio de emendas parlamentares destinadas à pavimentação asfáltica em um município maranhense”, esclareceu a PF.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão enfrentar acusações que incluem fraude em licitações, lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva.