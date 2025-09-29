Irmã encomendou assassinato de mulher na frente da filha por R$ 2.500 no Amazonas

Notícias policiais – Nesta segunda-feira (29), a Polícia Civil e a Polícia Militar do Amazonas realizaram uma coletiva de imprensa para apresentar detalhes sobre a prisão de um homem de 22 anos, apontado como um dos executores do homicídio de Aline Thayane de Oliveira Azevedo, de 24 anos.

A tragédia ocorreu na manhã do dia 25 de setembro de 2025, em Manacapuru, a 68 km de Manaus, e a vítima foi assassinada na frente de sua filha de apenas 7 anos.

O Delegado John Castilho, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, iniciou a coletiva reafirmando a agilidade da investigação. “Assim que o crime ocorreu, nossa equipe iniciou as apurações. Identificamos rapidamente o veículo utilizado no crime, um Siena, e conseguimos abordar os suspeitos por volta das 12h30 do mesmo dia”, explicou.

Durante a operação, foram detidos dois indivíduos. Um deles foi identificado como o condutor do veículo no momento do homicídio. “A investigação revelou que o crime foi encomendado pela irmã da vítima, Gabriela Alves Braga, e pelo cunhado, Raimundo Nonato Lopes. Eles desconfiavam que Aline estava mantendo um relacionamento com o companheiro de Gabriela”, detalhou Castilho.

O Capitão Wilkes, da ROCAM (Ronda Ostensiva Cândido Mariano) complementou as informações, afirmando que a irmã da vítima contratou os executores para resolver uma dívida de tráfico de drogas. “Gabriela pagou R$ 2.500 ao executor, Carlos José da Silva Barbosa, que foi o responsável por atirar na vítima. O crime foi premeditado, e os executores aguardaram a saída de Aline para levar a filha à escola”, disse Wilkes.

O crime chocou o Amazonas pelo requinte de crueldade: “É alarmante saber que uma irmã pode encomendar a morte da própria irmã. Isso mostra como a violência está enraizada em algumas relações”, comentou o delegado.

Após o crime, as autoridades agiram rapidamente. “No mesmo dia, conseguimos identificar todos os envolvidos e representamos pela prisão preventiva deles, que foi decretada pelo Poder Judiciário. Agora, continuamos as buscas para capturar todos os mandantes e executores”, afirmou Castilho.

A coletiva também ressaltou a importância da colaboração da população. “Pedimos que qualquer informação que possa levar à captura dos envolvidos seja repassada pelo disque-denúncia 181”, concluiu o Capitão Wilkes.

A Polícia Civil e Militar do Amazonas reafirmaram seu compromisso com a segurança da população e com a elucidação dos crimes, garantindo que todos os responsáveis serão responsabilizados.