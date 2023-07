Irmão de cantor sertanejo é preso por tráfico de drogas

Um homem de 40 anos, irmão do cantor sertanejo Diego, da dupla Diego e Victor Hugo, foi preso nesta sexta-feira (14/7) em uma operação conjunta do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), de Formosa (GO), com a Divisão de Operações Especiais (DOE), da Polícia Civil do DF (PCDF).

Batizada de “Operação Fim da Linha”, a ação cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o homem, que era procurado desde fevereiro por tráfico de maconha no município goiano. De acordo com a PCGO, pesa no histórico do investigado uma prisão primeiro semestre de 2022. À época, ele estaria em posse de 20kg de maconha.

A investigação do Genarc apurou que o traficante estava residindo na zona rural do Gama, onde acabou preso nesta manhã.

*Com informações do Metrópoles