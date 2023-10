Irmão e sobrinho do traficante Zé Roberto são mortos em condomínio de Manaus

Na madrugada desta sexta-feira (27), Cloves Fernandes Barbosa, de 52 anos, mais conhecido no mundo do crime como ‘Clovinho’, e Jardson Nunes de Melo Barbosa, de 24, foram mortos a tiros, dentro de um condomínio, localizado na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. As vítimas eram pai e filho. Além de serem da família do narcotraficante Zé Roberto da Compensa.

De acordo com o registro de Ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 4h da madrugada, quando dois homens armados invadiram o apartamento da família a atiraram várias vezes contra eles, que não reagiram.

Clovinho era irmão de Zé Roberto e segundo a PM, as vítimas tinham mandados de prisão em aberto. Após o crime, os assassinos fugiram. Os corpos foram removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o crime.



