“Irmão Morte”, membro do PCC, é preso no interior de São Paulo

O Departamento de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, prendeu nessa quarta-feira (11) um homem suspeito de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conhecido como “Irmão Morte”. A prisão ocorreu na cidade de Jacareí, no interior paulista.

O suspeito tem esse apelido por ser conhecido dentro do grupo como o responsável por transmitir à cédula da organização criminosa no Vale do Paraíba as ordens de decretações de mortes feitas pelo núcleo do PCC na capital, conforme informações de site Metropoles.

Flávio Ferreira de Souza, que também tem o apelido de “Gordão”, era procurado pela Justiça por roubo e associação criminosa. Os policiais também localizaram a casa onde o ele morava.

De acordo com a Polícia Civil, o celular do preso passará por uma perícia. A investigação aponta que no aparelho poderão constar as identidades das vítimas cujas execuções foram recebidas e repassadas pelo Irmão Morte. Também será coletado material biológico do suspeito para exame pericial.