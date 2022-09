Irmãos de ganhador da Mega-Sena assassinado em SP vivem escondidos

Redação AM POST

Os dois irmãos de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, ganhador de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena sequestrado e morto em Hortolândia, interior de São Paulo, herdaram a fortuna do familiar e agora vivem escondidos. Por segurança, eles saíram das casas em que moravam antes do irmão ser assassinado e mantêm os novos endereços em sigilo.

De acordo com o jornal “O Estado de S. Paulo”, os vizinhos dos novos milionários confirmaram a mudança de residência, mas ninguém sabe dizer para onde eles foram. A irmã de Jonas morava com ele no bairro Rosolém, mas desistiu de continuar na residência por conta da repercussão do caso e por questões de segurança.

Já o irmão mais velho de Jonas, de 65 anos, também resolveu se mudar. A informação é que os dois passaram a morar em um condomínio fechado e comunicaram os novos endereços apenas à polícia, pois o inquérito que apura o crime ainda não foi concluído. Os dois chegaram a ser ouvidos no início da investigação, em razão do parentesco e da proximidade com o homem assassinado.

