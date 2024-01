Irmãos morrem em confronto com a polícia após desobedecer ordem de parada

Um confronto com policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) resultou na morte dos irmãos Renata Duranti, de 28 anos, e José Rodrigo Durante, de 36, em São José dos Quatro Marcos, localizado a cerca de 315 km de Cuiabá (MT). O incidente ocorreu no último domingo (21/01) após os suspeitos desobedecerem uma ordem de parada.

Conforme informações da polícia, agentes do Gefron realizavam rondas na MT-339 quando avistaram um veículo em alta velocidade. Ao tentarem fazer a abordagem, os suspeitos decidiram fugir, desencadeando uma perseguição e troca de tiros.

Segundo relatos das autoridades, José Rodrigo Durante possuía mais de 20 registros criminais, incluindo tráfico internacional de drogas. A polícia alega que, diante da resistência dos irmãos, foi necessário empregar força letal para conter a situação. Foram apreendidos com eles 72 tabletes de maconha, duas armas de fogo e munições.

O confronto resultou na morte dos dois suspeitos. Renata Duranti e José Rodrigo Durante foram alvejados durante a troca de tiros com os policiais. Após o confronto, as autoridades acionaram os serviços médicos para o atendimento dos envolvidos, mas ambos não resistiram aos ferimentos e foram declarados mortos no local.

