Irmãos são presos em Manaus por matar homem a facadas e pauladas em Itacoatiara

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), com o apoio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu, na segunda-feira (06/03), por volta das 9h, um indivíduo, de 23 anos, e apreendeu um adolescente, 17, pelo homicídio de Charlison de Souza Silveira, que tinha 26. O crime ocorreu no dia 26 de setembro de 2022, no bairro Eduardo Braga 2, naquele município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, na ocasião do crime, todos estavam ingerindo bebidas alcoólicas e ouvindo músicas no local. Em determinado momento, ocorreu uma discussão entre eles, que resultou em agressões mútuas.

“Na sequência, o adolescente foi até sua casa, pegou uma faca e chamou seu irmão, que também se armou com um pedaço de madeira. Quando Charlison estava voltando para sua residência, foi abordado pela dupla e atingido por golpes de faca e madeira. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, explicou Barros.

Diligências

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a autoridade policial, as investigações iniciaram logo após a ação criminosa, e com a identificação de ambos, foi solicitada à Justiça pela prisão deles. Entretanto, a dupla fugiu para Manaus, e encontrava-se em local incerto.

“Nesta segunda-feira, recebemos denúncias de que eles estariam escondidos em um imóvel no bairro Jorge Teixeira, zona leste, momento em que eles foram localizados e presos, com o apoio dos policiais do 14° DIP”, relatou o delegado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procedimentos

O indivíduo foi indiciado por homicídio qualificado, e o adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime. Ambos ficarão à disposição do Poder Judiciário.