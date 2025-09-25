Irmãos são presos por matarem, com uma facada no pescoço, homem que tentou apartar briga em Manaus

Notícias policiais – Os irmãos Francisco Carlos de Souza Salgado, de 35 anos, e Luiz Carlos de Souza Salgado, de 32 anos foram presos nesta quinta-feira (25) apontados como os responsáveis pela morte brutal de Márcio Almeida Gomes, 26, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, no último domingo (21).

PUBLICIDADE

De acordo com a investigação, a confusão começou após uma discussão entre os irmãos Salgado e o primo da vítima. Márcio, que estava em casa, foi chamado às pressas para tentar acalmar os ânimos. O que parecia ser apenas uma briga de família terminou em tragédia irreversível: o jovem acabou atingido com uma facada certeira no pescoço, desferida pelos acusados.

Durante coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, o delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Adanor Porto, detalhou o caso e destacou a frieza dos autores.

PUBLICIDADE

“A vítima estava em casa, foi chamada para apartar a confusão e, quando já retornava para sua residência, acabou sendo surpreendida com uma facada no pescoço. Foi uma ação covarde e que demonstra a periculosidade desses dois indivíduos”, declarou o delegado.

Após o crime, os irmãos fugiram de Manaus e tentaram escapar do cerco policial utilizando uma rota fluvial. O destino era a cidade de Monte Alegre, no oeste do Pará. No entanto, a fuga não durou muito tempo. Em uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar do Amazonas e do Pará, Francisco e Luiz foram interceptados na quarta-feira (24), dentro de uma embarcação nas proximidades do município de Óbidos (PA).

A captura foi considerada uma vitória pelas autoridades, já que os irmãos tentavam despistar as equipes policiais e atravessar fronteiras estaduais. Segundo Porto, a prisão rápida só foi possível graças ao trabalho de inteligência e à troca de informações entre as forças de segurança.

PUBLICIDADE

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

Moradores da Colônia Terra Nova relataram que Márcio era conhecido como um jovem trabalhador e muito querido na comunidade. A notícia da sua morte deixou um clima de revolta e comoção na vizinhança, principalmente pela forma cruel como tudo aconteceu. “Ele morreu porque tentou fazer o bem. Não merecia esse fim”, disse uma testemunha que acompanhou a confusão.

PUBLICIDADE

A Polícia Civil ainda investiga se houve premeditação ou se o crime foi fruto de descontrole emocional durante a briga. No entanto, para os investigadores, a gravidade da agressão demonstra intenção de matar. A facada atingiu uma região vital e não deixou chances de sobrevivência para a vítima.

Francisco e Luiz Carlos foram apresentados publicamente e devem responder por homicídio qualificado, podendo pegar mais de 20 anos de prisão cada um. Eles permanecem à disposição da Justiça e serão transferidos para o sistema prisional do Amazonas.

LEIA MAIS: Soldado de 19 anos é encontrado morto após se afogar em rio