Irmãos são presos suspeitos de obrigar adolescente a cavar própria cova e cometer assassinato

A polícia de Rio Verde, no sudoeste goiano, efetuou a prisão de dois irmãos suspeitos de um crime chocante que envolveu a brutalidade do assassinato de Francisco Carlos Silva Mendes, um adolescente de apenas 16 anos. Segundo as investigações, os irmãos teriam obrigado a vítima a cavar sua própria cova antes de ser morto a pedradas.

O jovem estava desaparecido desde novembro do ano passado, e sua ossada foi encontrada em 8 de janeiro deste ano. A investigação revelou que Francisco teria usado drogas fornecidas pelos suspeitos e, além disso, repassado entorpecentes a outros usuários, o que levou os irmãos a reagirem de forma violenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os suspeitos, que não tiveram seus nomes divulgados, teriam agredido a vítima antes de levá-la até uma região de mata, onde o crime brutal foi consumado. Em um ato ainda mais macabro, os irmãos teriam retornado ao local dias depois, desenterraram o corpo e atearam fogo. Posteriormente, quebraram os ossos e os dispersaram próximo a uma fazenda.

Parte dos ossos foi encontrada no interior de uma bolsa feminina, supostamente pertencente à esposa de um dos suspeitos, revelando a crueldade do crime cometido.

A polícia, ao analisar a possibilidade dos ossos pertencerem a Pedro Lucas Santos, um menino de 9 anos desaparecido há mais de dois meses, realizou exames de DNA, que, no entanto, confirmaram a identidade da ossada como sendo a de Francisco Carlos Silva Mendes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os irmãos agora enfrentarão as devidas acusações criminais relacionadas ao assassinato brutal do adolescente.

Redação AM POST