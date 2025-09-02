Irmãos são presos suspeitos de matar homem em briga por terras no Amazonas

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Polícia Militar (PMAM), prendeu dois homens, de 31 e 39 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem de 50 anos em Apuí, município situado a 453 quilômetros de Manaus. A ação ocorreu nesta terça-feira (2), na comunidade Vicinal Cupuaçu, durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Weslei Silva, titular da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações apontam que o crime aconteceu no dia 15 de maio e teria sido motivado por desentendimentos relacionados à demarcação de terras e a cobranças de dívidas.

Ainda segundo a polícia, a vítima estava em uma residência, pertencente aos irmãos de um dos suspeitos, quando houve uma discussão em meio ao consumo de bebidas alcoólicas. Durante o conflito, o homem foi brutalmente agredido e acabou morto com disparos de arma de fogo, golpes de faca e também por um objeto contundente.

Na operação, os agentes encontraram e apreenderam uma espingarda calibre 20 e um revólver calibre 38, que estavam em uma das residências dos investigados. Já no imóvel onde ocorreu o homicídio, dois jovens, de 20 e 25 anos, irmãos do suspeito de 31 anos, foram flagrados com munições e duas garruchas calibres 36 e 32. Eles foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os dois principais investigados permanecem sob custódia e responderão por homicídio e posse ilegal de arma de fogo. As apurações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na morte.