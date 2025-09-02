A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Irmãos são presos suspeitos de matar homem em briga por terras no Amazonas

Crime teria sido motivado por disputa de terras e dívidas.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 18:43

Ver resumo

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Polícia Militar (PMAM), prendeu dois homens, de 31 e 39 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem de 50 anos em Apuí, município situado a 453 quilômetros de Manaus. A ação ocorreu nesta terça-feira (2), na comunidade Vicinal Cupuaçu, durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Weslei Silva, titular da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações apontam que o crime aconteceu no dia 15 de maio e teria sido motivado por desentendimentos relacionados à demarcação de terras e a cobranças de dívidas.

Leia também: Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

PUBLICIDADE

Ainda segundo a polícia, a vítima estava em uma residência, pertencente aos irmãos de um dos suspeitos, quando houve uma discussão em meio ao consumo de bebidas alcoólicas. Durante o conflito, o homem foi brutalmente agredido e acabou morto com disparos de arma de fogo, golpes de faca e também por um objeto contundente.

Na operação, os agentes encontraram e apreenderam uma espingarda calibre 20 e um revólver calibre 38, que estavam em uma das residências dos investigados. Já no imóvel onde ocorreu o homicídio, dois jovens, de 20 e 25 anos, irmãos do suspeito de 31 anos, foram flagrados com munições e duas garruchas calibres 36 e 32. Eles foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os dois principais investigados permanecem sob custódia e responderão por homicídio e posse ilegal de arma de fogo. As apurações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na morte.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima destaca parcerias com empresas francesas e apresenta potencial econômico do Amazonas

O governador ressaltou a importância da parceria já consolidada com empresas da França instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

há 16 minutos

Amazonas

Ipaam resgata cinco animais silvestres em diferentes bairros de Manaus

Animais foram resgatados em quatro zonas de Manaus.

há 19 minutos

Política

União Brasil e PP anunciam rompimento com governo Lula e oficializam federação para 2026

O movimento foi definido em reunião entre os presidentes Antônio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP).

há 26 minutos

Amazonas

Arsepam fiscaliza mais de 460 veículos durante festivais em Manacapuru e Rio Preto da Eva

Mais de 5 mil passageiros foram transportados com segurança durante os festivais.

há 35 minutos

Amazonas

Uarini registra queda nas ocorrências com pipas após ação do MP-AM

Os bairros Barro Verde, Bairro Novo e Centro foram apontados como os de maior incidência de casos, incluindo riscos à rede elétrica.

há 50 minutos