Irmãos são presos suspeitos de roubarem motores de lancha em Manaus

Dois irmãos, identificados como Ronildo Molde de Souza e Raimundo Moldes de Souza, de 30 e 40 anos, foram presos, nessa quarta-feira (12), suspeitos de roubarem dois motores de lancha no ramal do Bancrevea, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital. Ronildo também foi detido por degolar um homem no bairro Tancredo Neves.

Segundo informações do delegado Costa e Silva, titular do 19° DIP, os agentes foram até a casa de Ronildo para cumprir um mandado de prisão por um homicídio ocorrido no ano passado, no bairro Mauazinho, na mesma zona da cidade. A vítima teria tentado defender a esposa do suspeito durante uma briga do casal.

“Em relação a esse homicídio, Ronildo teria degolado um rapaz que separou uma briga entre ele e sua companheira no ano passado, naquele bairro”, disse o delegado.

Os irmãos já estavam sendo monitorados pela equipe do 19° DIP pelo roubo de dois motores modelo Mercury 300 HP, e ao serem questionados, confessaram a autoria do do crime. A dupla levou os policiais até o ramal do Brasileirinho, zona leste, onde os objetos estavam. Também foi encontrado meio quilo de cocaína na casa deles.

Ronildo foi indiciado por homicídio e roubo, e também autuado por tráfico de drogas, já Raimundo responderá por roubo e tráfico. Ambos foram encaminhados à audiência de custódia, onde ficarão à disposição da Justiça.

Redação AM POST