Irmãos suspeitos de causar tiroteio em show de Maiara e Maraísa morrem em confronto

Dois irmãos suspeitos de participarem da confusão que aconteceu durante o show da dupla Maiara e Maraísa, em Palmas, morreram em confronto com a polícia. Os policiais militares informaram terem recebidos a tiros ao chegar na casa dos rapazes, identificados como Jonas e João Vitor. De acordo com a PM, foi a dupla quem discutiu com um policial de folga e roubou a arma dele durante a comemoração do aniversário de 35 anos do Tocantins na madrugada desta sexta-feira (6). As informações são do SBT Notícias.

Um dos suspeitos efetuou vários disparos. O PM foi atingido no tórax e no quadril. O policial baleado passou por cirurgia no Hospital Geral de Palmas e não corre risco de morrer. A arma roubada dele ainda não foi encontrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O adolescente Ruan Gomes da Silva, de 17 anos, levou um tiro na cabeça e morreu no local. Ele estava no último ano do Ensino Médio e assistia ao show junto com os primos quando foi morto. Ruan trabalhava como chapeiro.

“Nós não temos informações que confirmem que esse disparo foi intencional, direcionado a ele, ou foi aleatório, em razão da confusão que se instaurou ali”, disse o major Marcos Moraes, porta voz da PM.

Um casal também foi atingido de raspão durante o tumulto. Em nota, o governo do Tocantins lamentou a morte do adolescente e afirmou que não medirá esforços para esclarecer o caso. As cantoras Maiara e Maraísa disseram que cenas de violência como essa colocam em risco quem trabalha e as pessoas que saíram de casa para se divertir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST