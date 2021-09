Irmãos suspeitos de roubar e matar turista britânica no AM são presos durante operação em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Suspeitos de atuar como “piratas dos rios” nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), os irmãos Erimar Ferreira da Silva, 31, e Erinei Ferreira da Silva, 32, foram presos por policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), durante mais uma edição da operação Cidade mais Segura, no início da tarde desta quarta-feira (1º/09), em Manaus.

A operação ocorre por determinação do secretário de segurança, general Carlos Alberto Mansur. Os homens foram presos em cumprimento a mandados de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Além dos mandados em aberto, os irmãos também são suspeitos de participação no latrocínio da britânica Emma Kelty, ocorrido em 2017 em uma comunidade do município de Coari.

De acordo com o tenente Jefferson Martins, os policiais chegaram até os infratores após denúncias recebidas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. “Uma equipe foi até o local informado e encontrou lá o nacional Erimar, onde foi constatado que realmente ele estava com um mandado de prisão em aberto. E o Erimar informou que o irmão dele estaria residindo no conjunto Viver Melhor”, explicou.

Erimar foi localizado no bairro São Jorge, na zona oeste da capital. Após informações repassadas por Erimar, Erinei foi encontrado no conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Os acusados foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).