Irmãs foragidas por furtos em eventos são presas em Manaus

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas prendeu duas irmãs, de 26 e 31 anos, investigadas por participação em uma quadrilha que praticava furtos em grandes eventos pelo país. As suspeitas foram localizadas no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, após fugirem de Recife (PE), onde já respondiam a processos pelo mesmo crime.

Segundo o delegado Jony Leão, responsável pelo caso, a mulher mais velha foi presa na terça-feira (16), enquanto a mais nova foi capturada na quarta-feira (10). Ambas teriam atuado em Recife furtando aparelhos celulares em meio a aglomerações. “Uma realizava os furtos e a outra ficava com os aparelhos, dificultando a identificação”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, as duas já haviam sido flagradas em Pernambuco e respondiam ao processo com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, removeram o equipamento e viajaram para Manaus, onde passaram a viver como foragidas.

As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha e apurar se o grupo também agiu em eventos realizados na capital amazonense.