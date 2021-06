Itens de bruxaria e rituais são encontrados na casa do serial killer Lázaro Barbosa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foram encontrados itens de bruxaria e que indicam a prática de rituais, pela Polícia Civil, na casa de Lázaro Barbosa, 32 anos, suspeito de assassinar uma família em Ceilândia, Distrito Federal, no dia 9 deste mês.

Os objetos foram encontrados na residência em que Lázaro vivia, no distrito de Girassol, no povoado Cocalzinho de Goiás, onde também mora seu pai. O delegado responsável pela investigação dos assassinatos, Raphael Barboza, busca saber se mais alguém residia no local e há quanto tempo Lázaro vivia lá.

Nas fotos tiradas pelos agentes de polícia, é possível ver a palavra “satan” (em inglês, que significa “satanás”) em uma das paredes.

Lázaro está foragido há oito dias e 200 policiais trabalham nas buscas. Ele já escapou da detenção três vezes e, além dos assassinatos, é acusado de invasão de chácaras, sequestro, roubo de veículo e também de ferir um policial.

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, conta que o foragido segue um ritual para matar suas vítimas. Ele descreveu Lázaro como “psicopata” e uma pessoa que tem facilidade de se esconder, por ser mateiro e caçador.

“Ele leva para beira do rio, manda tirar as roupas e acaba matando”, contou o secretário durante entrevista coletiva.

Edenaldo Barbosa Magalhães, 57 anos, pai de Lázaro, disse ao site “Correio Braziliense”, que o demônio se apoderou do filho. “Eu vi ele há seis anos, só me visitou e foi embora. Foi quando ele teve uma fuga aí. E eu com o coração na mão, doente. Só não morri ainda porque acho que Deus não quis. O demônio se apoderou dele”, diz o pai.

O aposentado disse estar com vergonha por causa de Lázaro e se mostrou arrasado por causa dos crimes pelos quais o filho é acusado.

Fonte: Yahoo notícias