“Japonês” do PCC é encontrado morto dentro de carro

Na noite desta quinta-feira (4), Rafael Maeda Pires, conhecido como Japonês e apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi encontrado morto no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. O corpo do criminoso estava dentro de um veículo, um Toyota Corolla.

As informações são da coluna de Josmar Jozino, do UOL. O carro estava no estacionamento de um prédio na Rua Antônio de Barros. O corpo apresentava um ferimento à bala no lado esquerdo da cabeça. Ao lado da mão direita de Japonês foi encontrada uma uma pistola Beretta, e do lado de fora do veículo havia um projétil.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) não descarta nenhuma possibilidade, nem mesmo a de suicídio. O caso foi registrado como morte suspeita.

Rafael Maeda Pires tinha 31 anos e era piloto de automobilismo. Morador da região do Parque São Jorge, na Zona Leste de São Paulo, Japonês ascendeu aos poucos dentro do PCC, tendo sido apontado como “herdeiro” de Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, morto em 2018.

Fonte: Pleno.News