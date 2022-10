Jogador do São Raimundo denuncia racismo em supermercado de Manaus

Redação AM POST

O atacante do São Raimundo, Igor Quadrado, denunciou ter sofrido assédio em um supermercado conhecido na capital amazonense. O caso aconteceu no sábado (15), quando o atleta foi abordado por funcionários do estabelecimento e precisou provar que havia comprado o par de sandálias que usava.

Continua depois da Publicidade

Depois da situação constrangedora, o jogador foi à uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o supermercado. Ainda nas redes sociais, o time do São Raimundo prestou apoio e exigiu um basta contra casos de racismo.

A redes de supermercados DB, abriu um sindicância interna para apurar o que de fato teria acontecido. Confira a nota na íntegra:

O Grupo DB repudia veementemente qualquer comportamento de seus colaboradores que possam infringir os direitos e bem-estar de seus clientes. Reforçamos a política interna de não haver distinção por cor, religião, orientação sexual ou qualquer outra forma de discriminação. Asseguramos de que está sendo feito uma sindicância interna para a apuração dos fatos e se for comprovado qualquer comportamento de algum de nossos colaboradores que vá contra as condutas que pregamos, as medidas cabíveis serão devidamente aplicadas.