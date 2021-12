Jogador é acusado de agredir mulher em motel

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Uma jovem de 22 anos denunciou o jogador de futebol do Cuiabá Esporte Clube, Clayson Henrique da Silva Vieira, de 26 anos, por agressão que teria ocorrido em um motel de Cuiabá.

Ela foi internada no Hospital Municipal de Cuiabá com ferimentos depois de sofrer agressões no motel e tentar se matar em seguida.

A jovem afirmou a polícia que estava em um motel com três homens e duas mulheres e em determinado momento, Clayson teria quebrado uma garrafa de cerveja e a agrediu com um caco de vidro.

A mulher contou ainda à polícia que após a agressão, ela pegou um carro de transporte por aplicativo e foi para o hotel, que fica anexo à uma boate de Cuiabá. No local, ela teria ingerido remédio para dormir e cortado os pulsos e pescoço com uma garrafa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e a encaminhou para o hospital, onde está internada.

Em nota na última quinta-feira (9), o Cuiabá Esporte Clube disse que a conduta do jogador Clayson é inaceitável e comunicou a saída dele do time.

“O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.”, disse o time em nota.